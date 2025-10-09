Aktuelle Seite: Home > Chronik > Italienische Polizei hilft beim Oktoberfest mit
90 Italiener angezeigt

Italienische Polizei hilft beim Oktoberfest mit

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 10:46 Uhr
oktoberfest italienische Polizei
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/München – Auch heuer war die Staatspolizei im Rahmen der traditionellen Zusammenarbeit mit der bayerischen Polizei auf dem Oktoberfest in München im Einsatz. Eine Delegation der Quästur Bozen unterstützte die Kollegen vor Ort an den besucherstärksten Wochenenden der größten Volksfestveranstaltung der Welt.

JW Video tF2NKdCO-WMEAbbiU

Rund 6,5 Millionen Besucherinnen und Besucher strömten heuer auf die Wiesn – darunter zehntausende Italienerinnen und Italiener. Gerade bei Einsätzen, an denen italienische Staatsbürger beteiligt waren, erwies sich die Anwesenheit der Ordnungshüter aus Südtirol als besonders wertvoll: Sie halfen, Sprachbarrieren zu überwinden und Missverständnisse rasch aufzuklären.

Die Einsatzkräfte der Quästur waren in vielfältige Situationen eingebunden – von der Unterstützung bei verlorenen Personen über die Klärung von Missverständnissen bis hin zu Fällen von Diebstahl, Körperverletzung und alkoholbedingten Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden rund 90 italienische Staatsbürger angezeigt, vor allem wegen Drogenbesitzes, Körperverletzung und Gewaltepisoden – meist ausgelöst durch Trunkenheit.

Für ihren professionellen Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft erhielten die Bozner Polizisten großes Lob – sowohl von den Münchner Behörden, dem Festkomitee und dem italienischen Generalkonsulat als auch von der Öffentlichkeit.

Die Zusammenarbeit zwischen der Staatspolizei und der Polizei Bayern gilt seit Jahren als erfolgreiches Beispiel internationaler Polizeikooperation: Sie trägt dazu bei, dass das Oktoberfest nicht nur das größte, sondern auch eines der sichersten Volksfeste der Welt bleibt.

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
56
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
44
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
34
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 