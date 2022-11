Italientief bringt Schnee bis ins Tal – Autofahrten einschränken

Bozen – Das angekündigte Italientief ist da. Bereits in der Nacht fielen erste Niederschläge in Südtirol. Im Laufe des Tages soll es erstmals in dieser Wintersaison bis in tiefe Lagen schneien.

Guten Morgen. Das Italientief kam pünktlich, über Nacht gab es die ersten leichten Niederschläge. Am Vormittag breiten sich Regen und Schneefall auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt aktuell bei 700/1000 m und sinkt mit den stärker werden Niederschläge noch etwas ab. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 22, 2022

Aufgrund der Wetterlage herrscht in einigen Landesteilen Südtirols Warnstufe Gelb. Im Landeswarnzentrum geht man von 20 Zenitmeter Neuschnee in tieferen Tallagen aus. Autofahrten sollten daher auf das Notwendige beschränkt werden, um die Einsatzkräfte so wenig wie möglich zu belasten. Wer dennoch unterwegs sein muss, ist angeraten, sein Fahrzeug mit Winterausrüstung auszustatten.

Der Straßendienst ist vorbereitet und in Alarmbereitschaft, um die Schneeräumung zeitnah zu bewältigen.