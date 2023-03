Am Abend gibt es wieder Niederschläge

Bozen – Auch heute heißt es wieder „jeder Tropfen zählt“. Dies teilt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter mit.

Denn am Abend zieht die nächste Kaltfront mit Regenschauern durch das Land. Die Schneefallgrenze liegt auf einer Höhe zwischen 1.000 und 1.500 Metern über dem Meer.

„Also wieder nicht viel, aber immerhin etwas“, twittert Peterlin.

Angesichts der 18 Monate andauernden Trockenheit ist der Wasserabfluss in Südtirols Flüssen nahe dem historischen Minimum. Diese Situation wird sich angesichts der bisher geringen Niederschläge und dem Fehlen einer relevanten Schneedecke auch im Hochgebirge so schnell nicht ändern.

Mit der Trockenheit steigt auch die Waldbrand- und die Brandgefahr. Erst am gestrigen Samstagabend ist in Sterzing eine Gartenhecke in Brand geraten.