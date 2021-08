“Jetzt impfen, um im Herbst geschützt zu sein”

Bozen – Mit Stand gestern sind in Südtirol insgesamt 607.311 Impfdosen verabreicht worden, damit wurde die 600.000er Marke geknackt. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen. Der Sanitätsbetrieb appelliert an alle noch Unschlüssigen, sich jetzt impfen zu lassen.

In Südtirol haben nun 308.982 Personen bzw. 65,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung einen kompletten Impfschutz erlangt (Stand gestern 26.08.2021). Insgesamt sind 607.311 Impfdosen verimpft worden, im Vergleich zur vergangenen Woche kamen damit 15.820 Impfungen dazu. 332.715 Personen oder 70,9 Prozent der impfbaren Bevölkerung haben die erste Impfdosis erhalten.

Landesrat Thomas Widmann: „Die Schutzimpfung ist die wirkungsvollste Waffe gegen das Corona-Virus. Daher bieten wir allen Südtirolerinnen und Südtirolern niedrigschwellige Impfangebote an. Diese Woche haben wir neben den vier Impfbussen und Impfungen in den Impfzentren auch damit begonnen, in den Schulen des Landes zu impfen. Je mehr im Bildungsbereich geimpft sind, umso eher können wir Präsenzunterricht garantieren.“

Generaldirektor Florian Zerzer: „Die weitaus ansteckendere Delta-Variante hat nun auch das Infektionsgeschehen in Südtirol beinahe komplett übernommen. Wir haben steigende Infektionszahlen und müssen bedenken, dass es einige Wochen dauert, bis sich ein kompletter Impfschutz aufgebaut hat. Umso wichtiger ist es, dass sich jetzt möglichst viele Menschen sofort impfen lassen.“

Die Aktion „Impfungen an den Schulen“ richtet sich nicht nur an das Bildungspersonal, sondern auch an alle Schülerinnen und Schüler über 12 Jahren und deren Eltern. Am 30. August gibt es offene Impflinien in der Technologischen Fachoberschule in Bruneck und am 31. August werden Impfungen in der Landesberufsschule „Tschuggmall“ in Brixen sowie in der Mittelschule Carl Wolf in Meran angeboten. Am 1. September wird in Bozen in der Landesberufsschule „Luigi Einaudi“ und im Saal der Freiwilligen Feuerwehr in St. Martin in Thurn geimpft. Am 2. September besteht die Möglichkeit, sich in St. Ulrich in der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“ impfen zu lassen und am 3. September im Oberschulzentrum in Schlanders.

Die 4 Impfbusse bringen die Schutzimpfung gewissermaßen bis vor die Haustüre. Seit Beginn des Projekts wurden insgesamt 26.821 Impfdosen in den Impfbussen verimpft. Auch in den nächsten Tagen werden verschiedene Haltestellen im ganzen Land angefahren und schnell und unbürokratisch geimpft. Dieses Wochenende halten die Busse in Mühlbach, Natz-Schabs, Olang Wengen, Schenna, Nals und Algund. In Bozen wird der Bus am morgigen Samstag wieder vor dem Kaufhaus Twenty stehen.

Weiterhin angeboten werden auch Impftage vor Ort. Jeweils montags wird in den Impfzentren Messe in Bozen und Kaserne Julia in Meran ohne vorherige Anmeldung geimpft. Daneben gibt es noch zahlreiche Termine in anderen Landesteilen, nämlich in Neumarkt, Bruneck, Brixen, Sterzing, Kastelruth, St. Martin in Passeier, Schlanders, Kaltern, Welsberg und Lana.

Die genauen Orte und Termine aller Impfangebote sind unter www.coronaschutzimpfung.it veröffentlicht.

Zusätzlich können auch Termine vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 26.08.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 607.311 (+15.820)

Erstdosis: 332.715 (5.110)

Zweitdosis: 274.596 (+10.710)

vollständig geimpfte Personen: 308.982 (+11.587)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 28.623

Zweitdosis: 26.439

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 39.847

Zweitdosis: 35.520

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 47.867

Zweitdosis: 41.666

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 63.512

Zweitdosis: 54.519

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 52.860

Zweitdosis: 43.620

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 40.607

Zweitdosis: 30.867

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 39.353

Zweitdosis: 29.603

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 13.555

Zweitdosis: 9.253

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 6.491

Zweitdosis: 3.109

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen

Erstdosis: 18.576

Zweitdosis: 13.472

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 85,0 Prozent; 70+: 86,0 Prozent; 60+: 81,5 Prozent; 50+: 75,4 Prozent; 40+: 71,7 Prozent; 12-39: 59,6 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 231.027

Zweitdosis: 200.568

Moderna

Erstdosis: 30.989

Zweitdosis: 28.549

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.446

Zweitdosis: 45.479

Johnson & Johnson

Erstdosis: 10.253

Erwartete Lieferungen (30.08. – 13.09.2021)

Pfizer BioNTech: 35.100 Dosen

Moderna: 25.520 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 0 Dosen

Johnson & Johnson: 0 Dosen

Insgesamt: 60.620 Dosen

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it