Jubiläumsausgabe der Sensibilisierungskampagne MutterNacht 2024

Bozen – Am heutigen Muttertag verweist das Haus der Familie auf den gestrigen Aktionstag auf dem Rathausplatz in Bozen „MutterNacht“. Dabei wurde auch das zehnjährige Jubiläum begangen.

In Zusammenarbeit mit mehr als zwei Dutzend Organisationen hat das Haus der Familie zum zehnten Mal in Folge jeweils vor dem Muttertag tabuisierte Themen rund um das Elternsein bearbeitet. Die Jubiläumsausgabe der Sensibilisierungskampagne 2024 brach mit dem traditionellen Mutterbild in Südtirol und stand unter dem Motto „Mama will nicht mehr.“

Am Rathausplatz in Bozen fand von 10 bis 13 Uhr der Aktionstag statt: Dabei wurde ein Buch mit Texten von Müttern vorgestellt, fand eine Diskussion mit Müttern und Fachmenschen statt und erklärten Beteiligte, was im System geändert und wie Geschlechterrollen aufgebrochen werden müssen sowie welche Anerkennung es braucht, damit Mütter nicht zunehmend an und über ihre Grenzen kommen. Die MutterNacht wurde von der Familienagentur des Landes Südtirol finanziert.

Seit 10 Jahren MutterNacht

Jeweils zur MutterNacht erschien in den vergangenen zehn Jahren ein Buch. In den zehn Büchern haben fast 300 Menschen ihre Geschichten aufgeschrieben, Fotos eingereicht und Zeichnungen angefertigt. Sie haben sich damit verstärkt den Themen gewidmet, die sie bewegen und Tabus aufgebrochen. Aus dem Thema „Ungewollt kinderlos“ ist eine Selbsthilfegruppe unter der Leitung von Karin Planker entstanden, zu den Themen wurden verschiedene Fachtagungen im Haus der Familie abgehalten. Das Netzwerk „MutterNacht“ ist inzwischen eine starke und gut verbundene Gruppe.