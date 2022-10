Junge Frau in Bozen getötet

Bozen – In Bozen ist eine junge Frau in ihrer Wohnung getötet worden. Am späten Sonntagnachmittag wurde Alarm geschlagen. Doch das Gewaltverbrechen soll bereits Stunden zuvor erfolgt sein.

Die Ermittler wahren derzeit noch größtes Stillschweigen. Trotzdem scheint alles dafür zu sprechen, dass es sich um einen weiteren Frauenmord handelt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das engere Umfeld des Opfers.

Die Wohnung in der Triest-Allee in der Nähe vom Lido in Bozen wird derzeit von der Polizei und der Spurensicherung durchsucht. Bei dem Opfer handelt es sich um die junge Rumänin Alexandra Elena Mocanu.

Die Frau im Alter von 35 Jahren arbeitete als Kellnerin. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa hängt die Tat mit dem Privatleben der Frau zusammen. Von ihrem Mann Avni Mecje aus Albanien fehlt derzeit jede Spur. Verwandte hatten nach einem Anruf des Mannes Alarm geschlagen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet.