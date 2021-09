Junger Kalterer terrorisiert Überetsch: U-Haft verfügt

Kaltern/Eppan – Nach einer Serie von Delikten haben die Carabinieri einen 18-jährigen Mann aus Kaltern festgenommen und auf Anweisung des Untersuchungsrichters in U-Haft ins Gefängnis überführt. Schon seit einigen Monaten musste der bereits polizeibekannt junge Mann täglich bei den Carabinieri in Kaltern vorstellig werden und seine Unterschrift abgeben. Er hatte sich bereits als Minderjähriger zu Diebstählen, Bedrohungen, Raubüberfällen, Erpressungen und Gewalt hinreißen lassen. Im Juli dieses Jahres war er bereits für einige Tage im Gefängnis. Doch offenbar hatten diese Maßnahmen keine abschreckende Wirkung auf den jungen Kalterer, denn der inzwischen 18-Jährige machte mit seinen kriminellen Aktivitäten einfach weiter.

Vor allem auf Gleichaltrige oder jüngere Personen zielte er ab. Derzeit werden ihm drei Raubüberfälle, zwei Diebstähle, Bedrohung und Stalking vorgeworfen. “Die Vorfälle zeigen, dass der junge Mann gefährlich ist”, so die Carabinieri in einer Aussendung. So hat der 18-Jährige im Juni am Montiggler See zwei Jugendliche überfallen und ihnen sämtliches Geld abgenommen.

In Kaltern soll er in der Nacht in zwei Lokale eingedrungen sein und dort mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ein Fahrrad entwendet haben.

Anfang September soll er sich mit einer Entschuldigung einem Jugendlichen aus Eppan genähert haben, um ihm dann 80 Euro zu entreißen. Weil er mit der Geldmenge unzufrieden war, zückte er ein Messer und drängte den Minderjährigen dazu, am Geldautomaten eine Behebung vorzunehmen. Glücklicherweise – so die Carabinieri – habe dieser seinen Pin vergessen.

Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln im Überetsch säte der Kalterer Terror und Gewalt. Ein Raubüberfall missglückte, da ein junger Student gar kein Geld bei sich trug. Weil eines seiner Opfer Anzeige erstattet hat, wurde es von dem 18-Jährigen verfolgt, beleidigt, bedroht und eingeschüchtert. Nur weil er von einem Erwachsenen gestört wurde, kam ein Jugendlicher in Kaltern glimpflich davon. Er wurde von dem 18-Jährigen geschubst und geschlagen. Die Attacke wurde dann aber unterbrochen, weil ein Mann aus einer nahegelegenen Bar trat.

Dem aggressiven Kalterer wird generell erschwerend angerechnet, dass er seine Taten in den Nachtstunden, mit Waffen und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln verübte.

Aufgrund der wiederholten Vorkommnisse und dieser Umstände hat sich das Gericht dazu durchgerungen, die Untersuchungshaft anzuwenden. Die Carabinieri hoffen, dass der 18-Jährige auf diesem Weg zur Vernunft kommt und wieder in die richtigen Bahnen geleitet wird.

Die Carabinieri berichten, dass in letzter Zeit vermehrt junge Menschen wegen Gewaltanwendung angezeigt werden.