Junger Mann durch Messerstiche in Wien schwer verletzt

Von: apa

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag durch mehrere Stichverletzungen in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Der 19-Jährige befindet sich aktuell in Lebensgefahr. Die Fahndung nach einem bisher unbekannten Tatverdächtigen läuft, wie die Polizei mitteilte. Passanten beobachteten am Laubeplatz kurz nach Mitternacht die körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter und verständigten die Exekutive.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie den 19-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden liegend vor. Nach Angaben der anwesenden Zeugen war der Täter zu dem Zeitpunkt bereits in Richtung der Alxingergasse stadtauswärts geflohen. Polizisten der WEGA leisteten bis zur Ankunft der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht und kämpft dort um sein Leben.

Bisher ohne Erfolg lief eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. An der Fahndung waren Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, der Bereitschaftseinheit Wien und der WEGA beteiligt. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.