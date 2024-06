“Juni war überdurchschnittlich nass”

Von: luk

Bozen – “Dieser Juni war ein nasser Monat: In Südtirol hat es um rund 30 Prozent mehr geregnet als üblich”, fasst Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung zusammen.

“Der Juni war ein nasser Monat, südtirolweit hat es um rund 30 Prozent mehr geregnet als üblich. Damit setzt sich die Serie von niederschlagsreichen Monaten fort: Das erste Halbjahr 2024 ist im Großteil Südtirols das nasseste seit Messbeginn”, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz: “Im Hinblick auf die Temperaturen war der Juni dagegen ausgeglichen: Neben ein paar sommerlichen Tagen mit 30 Grad gab es kühlere Wetterphasen, und insgesamt lagen die Temperaturen damit nahe den langjährigen Durchschnittwerten des Vergleichszeitraums der Jahre 1991 bis 2020.”

Tiefste und höchste Temperatur

Die bisher höchste Temperatur des Monats wurde am 19. Juni an der Wetterstation Gargazon gemessen mit 33,2 Grad Celsius, am kühlsten war es am Morgen des 14. Juni in Sexten mit 2,9 Grad Celsius.

Wetterprognose

Der morgige Samstag beginnt lokal mit Hochnebel, sonst wird es sonnig mit ein paar Wolken. Speziell am Abend steigt die Schauer- und Gewitterneigung etwas an. Am Sonntag geht es voraussichtlich recht sonnig weiter, in der zweiten Tageshälfte sind einzelne Gewitter möglich. Mit Durchzug einer Störung beginnt der Juli am Montag voraussichtlich unbeständig mit vielen Wolken und gewittrigen Regenschauern.

Niederschlagsradar

Über das Niederschlagsradar kann die aktuelle Gewitterlage beobachtet und auch die Zugbahn und Intensität der Gewitter verfolgt werden, auch die Blitzaktivität ist sichtbar. Die Bilder werden alle fünf Minuten aktualisiert, die Farben beziehen sich auf die Niederschlagsintensität: wetter.provinz.bz.it/niederschlagsradar.asp

Niederschlagsvorhersage

Die Niederschlagsvorhersage wird alle drei Stunden und damit acht Mal täglich aktualisiert und berechnet und zeigt die Vorhersage des Niederschlags in den nächsten 33 Stunden.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Informationen zur allgemeinen Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it/suedtirolwetter.asp

Grundsätzlich gilt, bei Gewittern und Starkregen wichtige Verhaltensregeln zu beachten, weist der Bevölkerungsschutz hin.