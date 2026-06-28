Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kärntner Seen fast ausnahmslos mit Spitzentemperaturen
Der Wörthersee ist bereits 27,5 Grad warm

Kärntner Seen fast ausnahmslos mit Spitzentemperaturen

Sonntag, 28. Juni 2026 | 11:50 Uhr
Der Wörthersee ist bereits 27,5 Grad warm
APA/APA/THEMENBILD/WOLFGANG JANNACH
Schriftgröße

Von: apa

Die Hitze hat die Kärntner Seen bereits Ende Juni auf Spitzentemperaturen aufgeheizt. Am wärmsten war am Sonntagvormittag der Rauschelesee (Bezirk Klagenfurt-Land) mit 28,1 Grad. Nur unwesentlich kühler waren der Turnersee (27,8 Grad) sowie der Gösselsdorfer See, der Maltschacher See und der größte See des Landes, der Wörthersee, mit jeweils 27,7 Grad. Das geht aus der aktuellen Auflistung des Hydrographischen Dienstes hervor.

Bis auf wenige Ausnahmen überschritten die Seentemperaturen Ende Juni die bisher in diesem Monat verzeichneten Maximalwerte. Die Erwärmung zieht sich quer durch das Land: Galt der auf über 900 Metern Seehöhe gelegene Weissensee bisher immer noch als Geheimtipp für eine wirkungsvolle Abkühlung, so gilt das heuer auch nicht mehr vollumfänglich – an der Messstation Techendorf wurden am Sonntag schon 25,8 Grad gemessen. Am “kühlsten” der großen Seen war am Sonntag noch der Afritzer See (Bezirk Villach-Land) mit 23,4 Grad.

(S E R V I C E – Kärntner Seentemperaturen: https://hydrographie.ktn.gv.at/gewasser/seen-wassertemperatur )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
67
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
66
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Kommentare
44
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Kommentare
44
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Norditalien: Wanderer macht brenzlige Begegnung mit Bärenmutter
Kommentare
37
Norditalien: Wanderer macht brenzlige Begegnung mit Bärenmutter
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 