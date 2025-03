Kaiserhof-Schüler verwöhnen Senioren mit kulinarischem Highlight

Von: AP

Meran – Ein Hauch von Eleganz und Genuss hielt am 20. Februar im Seniorenwohnheim Eden in Meran/Obermais Einzug. Zwei Maturanten der Hotelfachschule Kaiserhof, Martin Breitenberger und Manuel Mair aus der Klasse 5A, setzten im Rahmen ihres Maturaprojekts ein außergewöhnliches Event um, das den Bewohnerinnen und Bewohnern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mit einer beeindruckenden Cocktailshow eröffneten die beiden angehenden Hotelfachleute das Fest, bevor ein exquisites Mittagessen serviert wurde. Unterstützt wurden sie dabei von engagierten Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen, die mit viel Herzblut und Professionalität in der Küche und im Service tätig waren.

Das Menü, liebevoll zubereitet und mit einem Hauch von Raffinesse angerichtet, fand großen Anklang bei den Seniorinnen und Senioren. Strahlende Gesichter und dankbare Worte zeugten von der Freude, die diese besondere Aufmerksamkeit in ihnen weckte.

Solche interaktiven und generationsübergreifenden Veranstaltungen sind wertvolle Brücken zwischen Jung und Alt. Sie fördern den sozialen Austausch, stärken das gegenseitige Verständnis und bereiten allen Beteiligten unvergessliche Erlebnisse.

Der Tag im Seniorenwohnheim Eden bewies eindrucksvoll, dass Essen nicht nur der Nahrungsaufnahme dient, sondern auch ein Zeichen von Wertschätzung und Fürsorge sein kann. Ein gelungener Beitrag der Kaiserhof-Schüler, der zeigt, wie viel Freude und Herzlichkeit in der Gastronomie stecken kann.

Im Bild – vordere Reihe v.I.n.r.: Daniel Berti (Leiter der Tagesgestaltung), Manuel Mair (Maturant), Patrizia Scollo (Mitarbeiterin), Walter Pichler (Koch), Martin Breitenberger (Maturant), in gebückter Haltung: Stefano Pol (Direktor), im Hintergrund: Schüler und Lehrpersonen des Kaiserhofs.