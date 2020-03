Kampf gegen Corona: Polizei kontrolliert in Bozen scharf

Bozen – Im Kampf um die Eindämmung der Covid-19-Epidemie hat die Staatspolizei in der Südtiroler Landeshauptstadt diverse Kontrollen auf der Straße und in öffentlichen Lokalen durchgeführt. Wie die Quästur in einer Aussendung berichtet, hält sich die Mehrheit der kontrollierten Personen an die Bestimmungen des Dekretes aus Rom. Es gibt aber auch schwarze Schafe: In einem Lokal wurden nach 18.00 Uhr drei Gäste angetroffen. Sie wurden angezeigt. Der Wirt des Lokals hat ebenfalls eine Anzeige kassiert. Außerdem wurde seine Lizenz eingezogen.

Die Kontrollen der Staatspolizei und der anderen Polizeibehörden werden fortgesetzt, um eine weitere Ausbreitung des Erregers einzugrenzen. Es geht vor allem darum, dass sich das Virus nicht zu schnell ausbreiten kann. Werden nämlich zu viele Menschen auf einmal krank, könnte das das Gesundheitssystem auf eine harte Probe stellen. Es ist daher jeder Einzelne in der Pflicht, sich richtig zu verhalten.