Aktuelle Seite: Home > Chronik > Keine Anklage nach Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette
Eine Rauchsäule war infolge des Waldbrand weithin sichtbar

Keine Anklage nach Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette

Dienstag, 03. März 2026 | 14:01 Uhr
Eine Rauchsäule war infolge des Waldbrand weithin sichtbar
APA/APA/WOLFGANG EDER/WOLFGANG EDER
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem tagelangen Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette im vergangenen Dezember hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Verursacher – einen zwölfjährigen Burschen – und dessen Vater eingestellt. Bei letzterem sei keine Verletzung der Aufsichtspflicht festgestellt worden, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA am Dienstag einen Bericht des ORF Tirol. Der Jugendliche sei strafunmündig.

Damit kommt es infolge des großflächigen Brandes aufgenommenen Ermittlungen zu keiner Anklage. Der Bursche war noch während der laufenden Löscharbeiten mit seinem Vater bei einer Innsbrucker Polizeiinspektion vorstellig geworden und hatte angegeben, den Brand im Zuge einer Wanderung mit dessen Familie durch Hantieren mit Pyrotechnik ausgelöst zu haben. Man habe vergeblich versucht, den anfänglich entstandenen Wiesenbrand zu löschen, daraufhin setzte der Vater den Feuerwehrnotruf ab.

Der Brand war zwischen Weihnachten und Neujahr, am 27. Dezember, auf der Nordkette hoch über Innsbruck ausgebrochen. Betroffen waren rund acht Hektar Wald in einem schwer zugänglichen Gebiet südwestlich der Innsbrucker Seegrube. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Bis zu 150 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber waren schließlich tagelang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Immer wieder wurden Glutnester entdeckt, endgültiges “Brand aus” konnte erst drei Tage nach Ausbruch des Brandes gegeben werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
103
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
62
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 