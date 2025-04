Kellermayr-Prozess – Angst vor “Lynchmob”

Von: apa

Im Prozess gegen einen 61-jährigen Deutschen, der die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr im Internet massiv bedroht haben soll, waren am Dienstag prominente Zeugen am Wort – die Psychiaterin Adelheid Kastner und der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser. Eine Vertraute Kellermayrs schilderte, dass die Ärztin aufgrund der Nachrichten des Angeklagten Angst vor einem “Lynchmob” gehabt habe. Im Lauf des Tages sollen auch noch zwei Gutachter gehört werden.

Kellermayr hatte während der Corona-Pandemie online massive Drohungen – mutmaßlich aus der Impfgegnerszene – erhalten. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Hauptstränge: Ein unbekannter Darknet-User (“Claas”) schickte ihr drastisch ausformulierte Todesdrohungen und Folterfantasien. Dem nun angeklagten Deutschen werden hingegen E-Mails und Twitter-Nachrichten (heute X) von Februar bis Juli 2022 zur Last gelegt, in denen er der Medizinerin ankündigte, sie vor ein noch einzurichtendes “Volkstribunal” zu stellen und sie “auf die Anklagebank und dann sicher ins Gefängnis” zu bringen. Im Sommer 2022 schloss Kellermayr ihre Ordination aus Sicherheitsgründen. Einige Wochen später beging sie Suizid.

“Lynchmob” befürchtet

“Die Lisa hat schwerste Angstzustände gehabt”, sagte eine Bekannte, die lange Gespräche mit der Ärztin geführt hatte. Grund dafür sei die Bedrohungslage gewesen. Kellermayr habe befürchtet, dass jemand bei ihr auftauchen und ihr etwas antun könnte. Die Angst habe sich sowohl auf die “Claas”-Drohungen bezogen, als auch auf die Nachrichten des Angeklagten, der seine Identität nicht verschleierte. Bei ihm habe ihr vor allem die räumliche Nähe Sorgen gemacht und, dass er im Plural – “Wir beobachten Sie” – geschrieben hatte. Der Begriff “Volkstribunal” habe für sie nahegelegt, dass es sich um eine ganze Gruppe rund um den mehrfach vorbestraften Angeklagten handeln dürfte. “Für sie war das ein Lynchmob”, so die Vertraute Kellermayrs.

Wie bereits frühere Zeuginnen und Zeugen schilderte auch diese Frau, dass Kellermayr Suizidgedanken gehabt habe. Auch mehrere Ärzte waren geladen, denn Kellermayr war immer wieder in Behandlung. Am Vorabend ihres Suizids hatte sie sich im Spital angemeldet und hätte am nächsten Morgen stationär in der Psychiatrie aufgenommen werden sollen. Dazu kam es aber nicht mehr.

Kastner empfahl Kellermayr Interaktion einzustellen

Kastner war in ungewohnter Rolle im Gerichtssaal – sie war als Zeugin geladen, nicht als Gutachterin. Sie hatte sich auf Bitten des damaligen Gesundheitsministers Rudi Anschober (Grüne) einmal mit Kellermayr getroffen, um ihr eine Einschätzung zu geben, für wie gefährlich sie die Drohungen halte, schilderte sie. Ihre Erinnerungen bezogen sich aber eher auf die “Claas”-Mails. Sie habe in diesem Fall die Umsetzungswahrscheinlichkeit für eher gering angesehen, Kellermayr aber geraten, die Interaktion mit den Absendern einzustellen. Das habe die Ärztin jedoch nicht wollen. Als suizidal gefährdet habe sie Kellermayr damals nicht erlebt.

Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser beteuerte, dass man Kellermayr helfen habe wollen. “Es war ganz klar, dass wir ihr einen Rechtsschutz geben” und dass man Wege suchen wollte, um ihr bei ihren finanziellen Problemen unter die Arme zu greifen. “Ich habe selbst auch Drohungen bekommen”, sagte er, und er habe ihr aus dieser eigenen Erfahrung geraten, pragmatisch zu handeln und sich etwas zurückzunehmen. Aber sie habe das abgelehnt.

Angeklagter geständig, sieht aber “Streitgespräch”

Der Angeklagte bestreitet die E-Mails und Tweets, die ihm zur Last gelegt werden, gar nicht, sieht aber nur ein wechselseitiges Streitgespräch. Das sagen zumindest seine Anwälte, denn er selbst schweigt seit Prozessstart zu den Vorwürfen.

Kellermayr antwortete immer wieder auf seine Nachrichten. Wie Zeugen in den ersten beiden Prozesstagen geschildert hatten, habe sie sich von Polizei, Ärztekammer etc. im Stich gelassen gefühlt. Und sie habe sich sehr gefürchtet, tendenziell mehr vor den Claas-Drohungen, aber auch vor den “Volkstribunal”-Drohungen, so der Tenor ihrer Aussagen. Ein Urteil ist am Mittwoch geplant.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich)