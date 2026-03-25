Kiosk in Flammen: Schäden belaufen sich auf 100.000 Euro

Von: mk

Bozen – Nach dem Brand eines Kiosks in der Bozner Reschenstraße vor dem Sportstadium am Sonntagabend zieht der Betreiber eine bittere Bilanz: Die Schäden der Explosion belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Jamil Amer, dem der Stand gehört, hat in den vergangenen Tagen vom Racheakt einiger Kaufleute gesprochen. Sein Anwalt Nicola Nettis mahnt hingegen zur Besonnenheit.

„Es ist menschlich, dass einem nach so einem schweren Schlag viele Hypothesen durch den Kopf gehen“, erklärt der Jurist laut einem Bericht des Alto Adige. „Im Moment handelt es sich jedoch lediglich um Vermutungen, die von den Ermittlern geprüft werden müssen.“ Sämtliche Informationen seien den Ermittlern mitgeteilt worden – auch das, was in den Monaten zuvor vorgefallen sei.

Die Staatsanwaltschaft leitet derzeit eine Untersuchung gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um den oder die Täter ausfindig zu machen, die das Feuer und die anschließende Explosion ausgelöst haben.

Neben der Einvernahme von Zeugen werden auch Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung ausgewertet. Nettis bestätigt, dass es in der Vergangenheit „Meinungsverschiedenheiten“ zwischen seinem Mandanten und anderen Unternehmern im Viertel gegeben habe. Diese seien jedoch rein geschäftlicher Natur gewesen.

In diesem Moment sei es weder möglich noch korrekt, allein aufgrund dieser Vorfälle jemand die Verantwortung zuzuschreiben. „Die Ermittler werden es sein, die beurteilen müssen, ob diese Elemente gemeinsam mit anderen zu konkreten Schlussfolgerungen führen“, erklärt der Anwalt.

Besonders tragisch: Der Kiosk stand unmittelbar vor einem Neuanfang. Amer plante, das Geschäft an zwei junge Ägypter zu vermieten, die dort einen Obst- und Gemüseladen betreiben wollten. „Mein Mandant war gerade in der Phase der Entscheidung, ob er selbst wiedereröffnet oder die Struktur verpachtet“, erklärt Nettis.

Dann erfolgte die Explosion. Vor der Neueröffnung hatte Amer mehrere Investitionen getätigt und sich unter anderem neue Kühlzellen beschafft. Der Brand hat seine Pläne auf einem Schlag zunichtegemacht.