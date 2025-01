Kleinbrand in Kältenotschlafstelle in Bozen Süd

Von: luk

Bozen – In der Kältenotschlafstelle in Bozen Süd ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen. Dank des schnellen Eingreifens der Bozner Berufsfeuerwehr konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Evakuierung der Unterkunft war nicht notwendig, sodass die anderen Bewohner sicher in der Einrichtung verbleiben konnten.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht.