Knallhart-Quästor: “Drogenkonsum in Südtirol ist ernstes Problem”

Von: luk

Bozen – Im Rahmen eines gezielten Einsatzes gegen den Drogenhandel hat die Staatspolizei in Bozen am Donnerstagnachmittag einen Mann (44) im Stadtteil Don Bosco verhaftet. Der Verdächtige, der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt ist, wurde nach mehreren Hinweisen auf verdächtige Aktivitäten in einem Wohnhaus in der Reschenstraße ins Visier der Ermittler genommen.

Während der Observation beobachteten die Exekutivbeamten, wie der Verdächtige mit einem großen Fahrzeug in der Nähe seiner Wohnung ankam. Kurz darauf wurde er von der Polizei angehalten und zeigte sofort deutliche Anzeichen von Nervosität. Auf die Nachfrage der Fahnder gestand er, in seiner Wohnung „etwas Kokain“ zu besitzen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten zunächst drei Gramm Kokain, das der Verdächtige freiwillig übergab, in der Hoffnung, eine gründlichere Durchsuchung zu vermeiden. Doch die Beamten setzten die Durchsuchung fort und entdeckten schließlich in einem Glas, versteckt in einem Küchenschrank zwischen Lebensmitteln und Nutella, weitere 39 Gramm Kokain. Zudem wurden zwei mit Kokainresten beschmutzte Präzisionswaagen sowie zahlreiche abgeschnittene Plastiktüten, vermutlich zum Verpacken der Drogen, beschlagnahmt.

Der Mann, der sich als M.O. aus Bozen herausstellte, wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht festgenommen und der Staatsanwaltschaft übergeben. Aufgrund seiner Vorstrafen und der als gefährlich eingestuften Persönlichkeit ordnete Quästor Paolo Sartori zusätzlich eine besondere Überwachungsmaßnahme an.

„Ein weiterer Drogendealer wurde in Bozen gefasst, und ein erheblicher Vorrat an Kokain, der für den Straßenverkauf bestimmt war, wurde beschlagnahmt“, so Sartori. „Der Drogenkonsum in unserer Provinz ist nach wie vor ein ernstes Problem, das nicht nur wegen der verheerenden Auswirkungen auf junge Konsumenten bekämpft werden muss, sondern auch wegen des Umfelds, das Kriminalität und soziale Verwahrlosung fördert.“