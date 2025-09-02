Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kostenlose HPV-Impfung vom 8. bis 19. September
Wirksamer Schutz vor Tumoren

Kostenlose HPV-Impfung vom 8. bis 19. September

Dienstag, 02. September 2025 | 09:52 Uhr
Frauen
Von: idr

Bozen – Vom 8. bis 19. September können sich Mädchen und Jungen im Alter von elf bis zwanzig Jahren in allen Gesundheitsbezirken kostenlos impfen lassen.
Humane Papillomaviren (HPV) sind weltweit verbreitet und können schwerwiegende Erkrankungen verursachen, wie Gebärmutterhals-, Schamlippen-, Scheiden-, Anal-, Penis- und Rachentumore sowie Genitalwarzen. Im Laufe ihres Lebens infizieren sich durchschnittlich sieben von zehn sexuell aktiven Menschen mit HPV.

Aus diesem Grund bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb allen Mädchen und Jungen zwischen 11 und 20 Jahren im Rahmen der Open Days vom 8. bis 19. September in allen Gesundheitsbezirken die kostenlose Impfung an.

„Die Impfung stellt die wirksamste Präventionsmaßnahme dar: Erfolgt sie im jungen Alter, vorzugsweise vor Beginn der sexuellen Aktivität, gewährleistet sie den bestmöglichen Schutz dank eines voll aktiven Immunsystems“, erklärt Alessia Callino, Ärztin in Facharztausbildung für Hygiene und Präventivmedizin beim Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) und Mitglied der Organisatorengruppe der HPV-Kampagne. „Wir möchten darauf hinweisen, dass alle Mädchen und Buben im Alter von elf Jahren unabhängig von den Open Days bereits eine persönliche Einladung zur HPV-Impfung erhalten.  Außerdem ist es möglich, sich das ganze Jahr über nach vorheriger Terminvereinbarung impfen zu lassen.“

Sanitätsdirektor Josef Widmann: „Es ist von entscheidender Bedeutung, bei der jungen Generation das Bewusstsein für Prävention zu fördern, um in Zukunft gesündere und aufgeklärtere Erwachsene zu haben. Die Impfung gegen HPV ist die beste Möglichkeit, die Infektionskette der unter sexuell aktiven Menschen weit verbreiteten humanen Papillomaviren zu durchbrechen. Der HPV-Impfstoff ist gut verträglich und das wirksamste Mittel, um sich vor verschiedenen Krebserkrankungen des Fortpflanzungssystems sowie des Mund- und Rachenraums zu schützen.“

Weitere Informationen zu HPV sind unter www.sabes.it/hpv verfügbar.

Impfstellen und Termine

Die Impfzeit ist jeweils von 13.30 bis 16.00 Uhr und gilt für alle Impfangebote während der Open Days.

08.09.2025: Schlanders – Krankenhaus, vierter Stock; St. Martin in Thurn – Gesundheitssprengel Gadertal, Impfambulatorium.

09.09.2025: Leifers – Gesundheitssprengel Leifers-Branzoll-Pfatten; Klausen – Gesundheitssprengel Klausen Umgebung, zweiter Stock.

10.09.2025: Innichen – Gesundheitssprengel Hochpustertal, Impfambulatorium; Sterzing – Gesundheitssprengel Wipptal.

11.09.2025: Meran – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Laurinstraße 10.

12.09.2025: Bozen – Neue Klinik; Brixen – Krankenhaus, Gebäude C, zweiter Stock.

15.09.2025: St. Leonhard in Passeier – Gesundheitssprengel Passeiertal, erstr Stock.

16.09.2025: Mals – Gesundheitssprengel Obervinschgau, erster Stock; Sand in Taufers – Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal, Impfambulatorium.

18.09.2025: Lana – Gesundheitssprengel Lana Umgebung, Erdgeschoss; Welsberg – Impfzentrum, Pater-Johann-Schwingshackl-Str. 1.

19.09.2025: Bruneck – Krankenhaus, Impfzentrum.

© 2025 First Avenue GmbH
 