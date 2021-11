Krankenschwester: “Wir sind endlich”

Bozen – Der Salurner Fotograf und Filmemacher Andrea Pizzini meldet sich mit einem neuen Video aus dem Bozner Krankenhaus zurück. Die Pflegekraft Katrin spricht über ihre Arbeit mit den Covid-Patienten und man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass sich Erschöpfung breit macht. Sie trage die Last auch mit in ihr Privatleben, gesteht Katrin.

Angesichts der erneuten Zunahme an Covid-Patienten und der noch zu niedrigen Durchimpfungsrate in Südtirol zeigt sich die Krankenschwester ratlos. Sie wisse nicht mehr, was sie den Ungeimpften sagen solle.