Kriminelle Handlungen in Bergidylle

Von: luk

Innichen – Ein 24-jähriger Mann aus Apulien, der in Südtirol eine Anstellung auf einer Hütte im Skigebiet Helm (Drei Zinnen) gefunden hatte, geriet ins Visier der Ermittler – allerdings nicht wegen seiner Arbeit, sondern wegen krimineller Aktivitäten. Der junge Mann nutzte offenbar seine Position und Gelegenheiten, um mehrere Diebstähle zu begehen, bevor er von den Carabinieri aus Sexten entlarvt wurde.

Doppelte Diebstahlserie

Der erste Vorfall ereignete sich in dem Berggasthof, in dem der 24-Jährige arbeitete. Nach Ende seiner Schicht entwendete er laut den Vorwürfen aus dem Büro seiner Arbeitgeberin Bargeld in Höhe von etwa 850 Euro, den Tagesumsatz vom Vortag. Doch damit nicht genug: Im Anschluss begab sich der Mann in ein renommiertes Bekleidungsgeschäft im Zentrum von Innichen. Dort stahl er einen hochwertigen Skianzug der Marke Emporio Armani 7 im Wert von rund 830 Euro.

Carabinieri klären den Fall

Die Carabinieri von Sexten, die unter anderem für die Sicherheit auf den Skipisten zuständig sind, nahmen die Ermittlungen auf. Mit gezielten Maßnahmen gelang es den Exekutivbeamten, den 24-Jährigen als Täter zu identifizieren. Ein Teil der gestohlenen Ware konnte sichergestellt und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Der Mann wurde angezeigt.