Küchenbrand in St. Jakob

Von: mk

St. Jakob – Die Freiwillige Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr St. Jakob – Grutzen ist am Mittwoch gegen 13.20 Uhr ausgerückt.

In der St. Jakobsstraße drohte die Küche eines Appartements in Flammen aufzugehen. Glücklicherweise waren die Wehrleute rechtzeitig am Einsatzort und konnten den Entstehungsbrand rechtzeitig unter Kontrolle bringen.

Der Einsatz dauerte rund eine halbe Stunde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch die Schäden halten sich in Grenzen.