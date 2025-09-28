Kunstprojekt „CURA“: Ausstellung im Krankenhaus Bozen

Von: fra

Bozen – Am 1. Oktober 2025 werden im Krankenhaus Bozen die Gewinnerwerke des Ausstellungsprojekts CURA präsentiert. Die 15 prämierten Malereien werden dauerhaft im Gang zwischen dem Neuen und dem Alten Krankenhaus zu sehen sein. Die Präsentation erfolgt in der Lobby des Neuen Krankenhauses.

Mit der fünften Ausgabe der Kunstankäufe unterstützen die Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Südtiroler Künstlerbund und die Cooperativa19 junge Künstler in Südtirol. Ziel ist es, zeitgenössische Kunst in den oft anonymen Krankenhausräumen zu platzieren und so das Wohlbefinden von Patient, Besucher und Personal zu fördern.

Die diesjährige Ausschreibung widmete sich ausschließlich dem Medium Malerei zum Thema CURA, das Fürsorge, Achtsamkeit und Heilung symbolisiert. Die Werke sollen emotionale Zugänge schaffen, zur Atmosphäre beitragen und die Bedeutung menschlicher Zuwendung sichtbar machen.

Insgesamt waren 38 Arbeiten einen Monat lang im SKB ARTES ausgestellt und vom Publikum bewertet worden. Eine Fachjury wählte daraus die 15 Gewinnerwerke aus, die nun im Krankenhaus gezeigt werden.

Zu den Gewinnern zählen Alexa Baldessari, Elisa Bergmann, Peter Burchia & Nadia Tamanini, Damiano Colombi, Michaela Fischer, Mirjam Falkensteiner, Lisa Hilpold, Sophie Lazari, Cornelia Lochmann, Lukas Mayr, Doris Moser, Leonora Prugger, Elisabeth Reichegger, Johannes Scherer und Sarah Solderer.