Kurzvideos für pflegende Angehörige

Bruneck – Die Pflege zu Hause stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Der Hauspflegedienst Bruneck der Bezirksgemeinschaft Pustertal hat zur Unterstützung pflegender Angehöriger eine Reihe an kurzen Videoanleitungen produziert und auf dem YouTube Kanal der Bezirksgemeinschaft veröffentlicht.

Diese kurzen und leicht verständlichen Videos sollen eine konkrete Hilfe für den Pflegealltag daheim sein. In den 18 Beiträgen werden verschiedene Pflegesituationen gezeigt, wie zum Beispiel das Wechseln des Durchzuges, der Transfer in den Rollstuhl, die Intimpflege und Ähnliches. Schritt für Schritt werden die Abläufe in den Videos dargestellt. Zusätzlich erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtige und hilfreiche Tipps.

Hinter der Initiative stecke ein ganzes Jahr harter Arbeit, sagt der Leiter des Sozialsprengels Bruneck-Umgebung, Hans Mitterhofer: „Wir waren bei dem Vorhaben auf die Mithilfe unserer Betreuten und natürlich auch unserer Mitarbeitenden angewiesen. Ein großes Dankeschön geht daher an alle, die in irgendeiner Form zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.“ Finanziert wurde die Initiative vom Sprengelrat Bruneck-Umgebung. Realisiert wurden die Videos von Robin Leimgruber.

Im Hauspflegedienst Bruneck sind bereits viele positive Rückmeldungen zu den Videos eingegangen. Denn sie sind bereits an Schulen vorgestellt und einigen Betreuten zur Verfügung gestellt worden. Seit Kurzem sind die Videos auf dem YouTube Kanal der Bezirksgemeinschaft Pustertal öffentlich unter folgendem Link zugänglich.

Alle Videos gibt es sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache.

„Wir freuen uns sehr, über das tolle Ergebnis der Dreharbeiten und sind uns sicher, mit diesen einfachen Videos eine große Hilfe für die Pflege zu Hause bieten zu können“, betont die Einsatzleiterin der Hauspflege Bruneck, Susanne Ungericht. Das Projekt passe auch gut in das Jubiläumsjahr „50 Jahre Hauspflege Bruneck“, welches der Hauspflegedienst heuer feiert.