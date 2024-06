Land trauert um Barbara Repetto

Von: mk

Bozen – Am Sonntag ist die ehemalige Landesrätin Barbara Repetto im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Boznerin war von 2008 bis 2010 Mitglied der Südtiroler Landesregierung und hat als Landesrätin die Agenden Innovation, Informatik, Arbeit, italienische Berufsbildung, Finanzen und Haushalt betreut.

“Barbara Repetto war eine geschätzte Führungskraft des Landes, als erste Ressortdirektorin italienischer Muttersprache war sie Wegbereiterin für Frauen in Spitzenpositionen. Auch in der Politik machte sie sich als Landesrätin verdient”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Stellvertretend für die Landesregierung spricht er der Familie von Barbara Repetto seine aufrichtige Anteilnahme aus.

Vor ihrer politischen Karriere war Barbara Repetto Mitarbeiterin und Führungskraft in der Südtiroler Landesverwaltung. Als Direktorin stand sie dabei dem Amt für Europäische Angelegenheiten, der Abteilung italienische Berufsbildung und Europäischer Sozialfonds und dem Ressort Arbeit, Innovation und Forschung, Genossenschaften, Immigration, Chancengleichheit und italienische Berufsbildung vor. Unter ihrer Leitung gelang es, zahlreiche Projekte des Europäischen Sozialfonds in Südtirol umzusetzen und so zu einer positiven Entwicklung in diesem Bereich beizutragen.