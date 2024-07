Landeshauptmann Kompatscher wieder in Gummistiefeln

Von: luk

Trens – Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher hat sich heute (12. Juli) am frühen Nachmittag ein Bild von der Lage nach den Unwetterereignissen in Trens verschafft.

Nach den Unwetterereignissen in der Nacht auf heute ist Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher aus der Arbeitssitzung der Landesregierung zu dem Ort aufgebrochen, wo am meisten Schäden zu verzeichnen sind. Bei der Lagebesprechung in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr Trens mit Vertretern der Wildbachverbauung und der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Gemeinde Freienfeld hat er einen ersten Überblick über die Wasserschäden an rund 50 Häusern erhalten und dann das Schadensausmaß mit dem Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung Fabio De Polo in Augenschein genommen. Ein Seitenzubringer des Trenserbachs und der Tulferbach waren über die Ufer getreten.

Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher lobt die rasch und unkompliziert angelaufenen Aufräumarbeiten und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Landesdiensten und Einsatzorganisationen des Zivilschutzes und den Freiwilligenorganisationen: “Die professionell abgewickelten Einsätze haben gezeigt, dass alles reibungslos funktioniert: den daran beteiligten Einsatzkräften und Behörden gebühren mein Dank und meine Anerkennung.”

“Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange, wir sind mit Baggern und Lastkraftwagen am Arbeiten”, berichtet Techniker Jan Kobald vom Landesamt für Wildbachverbauung Nord, der mit Vorarbeiter Roland Langgartner seit den frühen Morgenstunden vor Ort ist. Im Einsatz sind auch Technikerin Caterina Ghiraldo und Techniker Georg Kompatscher, ebenfalls vom Landesamt für Wildbachverbauung Nord. Das Ausmaß der Schäden wird erst in den kommenden Tagen quantifizierbar sein.