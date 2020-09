Latschander: Baumaschine droht abzustürzen

Bozen – Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde heute am frühen Nachmittag zu einem Kraneinsatz in die Latschander ins Vinschgau gerufen.

Auf der Staatsstraße zwischen Kastelbell und Latsch kam ein mit Schotter beladener drei-achsiger Betonmischer in eine missliche Lage und drohte abzustürzen.

Beim Manövrieren in eine Baustellenzufahrt gab der Untergrund nach, der Lkw blieb in Schieflage auf der Abbruchkante hängen. Die 30 Tonnen schwere Baumaschine wurde von der Feuerwehr Latsch gesichert und konnte anschließend mittels Kranwagen der Berufsfeuerwehr, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, wieder auf die sichere Fahrbahn gezogen werden.

Es gab keine Verletzten. Während des Einsatzes blieb die Staatsstraße für den Verkehr in beiden Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde von den Carabinieri und der Ortspolizei Latsch geregelt.