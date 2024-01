Leben eines 45-jährigen Österreichers auf der Piste gerettet

Polizeieinsatz in Kolfuschg

Kolfuschg – Einen Einsatz, in dem jede Sekunde zählt, hat die Pisteneinheit der Polizei am späten Dienstagnachmittag im Skigebiet in Kolfuschg absolviert.

In der Talstation der Kabinenbahn verspürte ein 45-jähriger Skifahrer aus Österreich eine plötzliche Welle an Übelkeit. Der herbeigeeilten Polizisten erklärte er, er fühle sich schwach und habe Schwierigkeiten beim Atmen.

Kurz darauf erlitt der Mann einen Herz-Kreislaufstillstand. Sofort begannen die Beamten jeweils abwechselnd mit der Reanimation des 45-Jährigen. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz.

Gleichzeitig wurde die Piste abgeriegelt, um die Landes des Notarzthubschraubers Pelikan 2 zu ermöglichen, der vom Brixner Krankenhaus angeflogen kam.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann wieder bei Bewusstsein. Sein Zustand konnte stabilisiert werden. Anschließend wurde er ins Bozner Krankenhaus geflogen.