Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lebenslange Haft für Femizid im Innviertel bestätigt
Der Angeklagte bei seinem ersten Prozess im Landesgericht Ried

Lebenslange Haft für Femizid im Innviertel bestätigt

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 09:55 Uhr
Der Angeklagte bei seinem ersten Prozess im Landesgericht Ried
APA/APA/VERENA LEISS/VERENA LEISS
Schriftgröße

Von: apa

Es bleibt bei lebenslanger Haft für einen 36-Jährigen, der seine 44-jährige Frau im März 2025 aus Eifersucht mit einem Messer getötet hat. Das Oberlandesgericht (OLG) hat der Berufung des Angeklagten gegen die Höchststrafe nicht Folge geleistet. Das Urteil wegen Mordes vom Landesgericht Ried im Innkreis ist rechtskräftig. Die psychiatrische Gutachterin hatte die Tat im Prozess in Ried als “klassisches Overkill-Delikt” bezeichnet. Der Oberstaatsanwalt sprach von “Hinrichtung”.

Eineinhalb Jahre vor dem Femizid hatte es laut seinerzeitiger Anklage in der Beziehung des Paares Probleme “aufgrund des Jähzorns des Angeklagten” gegeben. In der Tatnacht Ende März, als das Paar von einer Feier heimkam, entbrannte wieder einmal ein Streit über die bevorstehende Trennung. Der Mann fügte darauf der 44-Jährigen mit einem Messer mit 19 Zentimeter Klingenlänge mehr als 30 Stich- und Schnittverletzungen zu. Todesursache war inneres und äußeres Verbluten.

Video von der Tat

Nach der Tat habe er laut eigenen Angaben versucht, sich das Leben zu nehmen und verletzte sich mit dem Messer, später schlief er ein. Die Stieftochter, die außer Haus übernachtet hatte, entdeckte in der Früh die tote Mutter und weckte den Stiefvater. Ein Teil der Tat und der Zeit danach wurde von einer Kamera festgehalten, die im Wohnzimmer versteckt und mit einem Bewegungsmelder ausgestattet war.

Der Angeklagte gab auch vor dem Oberlandesgericht Linz alles zu, wollte aber eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. Trotz Geständnisses und des ordentlichen Lebenswandels, was vom Erstgericht mildernd gewertet wurde, verurteilte es den 36-Jährigen wegen der Wucht der Tat und dem Angriff auf eine nahe Angehörige zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Oberstaatsanwalt sprach am Mittwoch gar von einer “Hinrichtung”, die geplant gewesen sei. Die Strafe sei durchaus angemessen. Das “außerordentliche Maß an Gewalt”, die für “das Opfer besonders grausam und qualvoll war”, führte auch die Vorsitzende Richterin am OLG als Grund für ein Beibehalten der Höchststrafe an.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum – Frauennotruf OÖ unter 0732/602200.)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
95
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
34
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
32
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
23
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 