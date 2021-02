Leichenfund: Benno reagierte mit Bedauern

Bozen/Neumarkt – Nach Wochen der Ungewissheit ist den Einsatzkräften am Samstagvormittag der Durchbruch gelungen. In der Etsch bei Neumarkt wurde die Leiche von Laura Perselli gefunden. Zwei Feuerwehrleute, die das Ufer des abgesenkten Flusses abschritten, entdeckten den Frauenkörper nördlich der Brücke von St. Florian. Er soll sich rund einen Meter unter der Wasseroberfläche in einem ruhigeren Bereich des Flusses zwischen Steinen befunden haben.

Familienangehörige haben am Nachmittag bestätigt, dass mehrere persönliche Gegenstände von der seit dem 4. Jänner vermissten Laura Perselli (68) aus Bozen stammen. Die Tote wurde ins Krankenhaus Bozen gebracht. Ein DNS-Test soll ihre Identität zweifelsfrei bestätigen. Zudem wird eine Obduktion durchgeführt, um die Todesursache zu klären. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden entscheidend zur Aufklärung des Falles beitragen.

Die Leiche von Peter Neumair (63) wurde bislang noch nicht gefunden. Laut den Einsatzkräften könnte er in jenem Bereich liegen, wo auch Laura Perselli entdeckt wurde. Denkbar ist aber auch, dass der Körper des 63-Jährigen von der Strömung der Etsch weiter fortgespült worden ist.

Bedauern bei Benno

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn des Paares, Benno Neumair, bekanntlich vor, seine Eltern umgebracht und die Leichen dann beseitigt zu haben. Er sitzt seit über einer Woche im Bozner Gefängnis. Am frühen Samstagnachmittag hat Anwalt Angelo Polo den 30-Jährigen über den Fund von Laura Perselli informiert. Die Tageszeitung Alto Adige berichtet, dass Benno Neumair die Nachricht mit Bedauern vernommen hat.

Blumen niedergelegt – Kerze entzündet

Wie die Tageszeitung Alto Adige weiter berichtet, haben die Tochter des Ehepaares, die Schwester von Laura Perselli sowie der Bruder von Peter Neumair noch am Samstag am Fundort der Leiche Blumen niedergelegt und eine Kerze entzündet. Es soll sich um jene Kerze handeln, die anlässlich des Weihnachtsfestes der Familie entzündet worden war. Die Angehörigen von Laura Perselli und Peter Neumair danken den Einsatzkräften und den Ermittlern für ihre unermüdlichen Bemühungen.