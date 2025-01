Leifers: Ladendiebstähle halten Carabinieri auf Trab 

Von: luk

Leifers – In den vergangenen Tagen konnten die Carabinieri der Kompanie Neumarkt zwei versuchte Diebstähle in einem Supermarkt in der Kennedystraße in Leifers erfolgreich unterbinden und die gestohlenen Waren sicherstellen. Die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte ermöglichte es, die Beute umgehend den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.

Der erste Vorfall ereignete sich am 11. Jänner gegen 13.00 Uhr, als zwei junge Männer aus Pfatten, die bereits einschlägige Vorstrafen aufwiesen, vom Sicherheitspersonal des Supermarkts dabei ertappt wurden, wie sie Waren im Wert von rund 200 Euro entwenden wollten. Dank des schnellen Eingreifens der Carabinieri konnte die gestohlene Ware sofort sichergestellt und den Geschäftsinhabern zurückgegeben werden. Die beiden Täter wurden daraufhin an die zuständigen Justizbehörden übergeben.

Am Abend 14. Jänners kam es im selben Supermarkt zu einem weiteren Diebstahlversuch. Ein Mann aus der Umgebung, ebenfalls mit entsprechenden Vorstrafen, wurde von einem aufmerksamen Sicherheitsmitarbeiter dabei erwischt, wie er Waren im Wert von etwa 50 Euro aus dem Geschäft stehlen wollte. Auch hier konnte die Ware umgehend zurückgegeben und der Täter den Behörden überstellt werden.