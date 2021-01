LR Widmann stellt nächsten Lockdown in Aussicht, wenn…

Bozen – Seit heute dürfen in Südtirol wieder alle Geschäfte sowie die Gastronomie aufsperren.

Es gibt aber – wie berichtet – einige Einschränkungen. Bars müssen um 18.00 Uhr schließen.

Restaurants dürfen bis 22.00 Uhr offenbleiben, Kunden müssen aber vorher einen Tisch reservieren.

Doch viele fragen sich, wie lange diese Öffnung angesichts der Infektionslage andauern wird.

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann hat bereits den nächsten Lockdown in Aussicht gestellt, sollten die Zahlen wieder deutlich steigen. Halten sich zu wenige an die Regeln und die Infektionszahlen steigen in zwei Wochen wieder an, werde wieder zugesperrt. Bleibe die Lage stabil, dann könne man die Situation mit vielen Tests im Griff behalten.

Auch die Schüler dürfen seit heute wieder so etwas wie Normalität erleben: Sie sind wieder zurück im Klassenzimmer. Grund- und Mittelschüler haben zu 100 Prozent Präsenzunterricht, Oberschüler zu 75 Prozent.