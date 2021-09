Lüsen: Person von Stein am Kopf getroffen

Lüsen – In Lüsen auf der Kreuzwiesen Hütte ist am frühen Donnerstagnachmittag eine Person von einem Stein am Kopf getroffen worden.

Das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 leistete Erstversorgung und brachte den Patienten mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Brixen.