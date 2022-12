Marling: Wehrleute trauten ihren Augen kaum

Marling – Es war kurz nach 6.30 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr Marling heute zu einem Unfall in die Hauptstraße gerufen wurde. Beim Eintreffen am Einsatzort in der sogenannten “Krautsamer-Kurve” konnten die Wehrmänner kaum ihren Augen trauen.

Der Lenker eines Audi hatte sein Fahrzeug zwischen Straßenbeschilderung und Begrenzungsmauer “geparkt”. Von ihm fehlte am Einsatzort jedoch jede Spur.

Aufgabe der Marlinger Feuerwehrleute war es nun die Unfallstelle abzusichern, auszuleuchten und anschließend die komplizierte Bergung durchzuführen.

Unterstützung erhielten sie dabei durch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Meran, die mit ihrem schweren Transportfahrzeug mit Kran anrückten und das Fahrzeug auf die Straße zurückhoben, wo es dem Abschleppdienst übergeben wurde.

Nach der Reinigung der Straße war der Einsatz gegen 9.45 Uhr beendet. Vor Ort waren auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.