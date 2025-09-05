Mauls: Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn

Von: ka

Mauls – Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Vahrn und Brixen zu einem Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn gerufen. Auf der Südspur, auf der Höhe von Mauls, hatte sich ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Fahrer eines der Unfallfahrzeuge im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehrleute befreiten den Fahrer und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten aus dem zweiten Fahrzeug. Insgesamt erlitten vier Personen Verletzungen verschiedenen Grades; die eingeklemmte Lenker erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte wurden sie in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Auch ein Hund befand sich in einem der Unfallfahrzeuge. Da sich der Besitzer allein im Wagen befand und ins Krankenhaus gebracht werden musste, suchte die Feuerwehr jemanden, der sich um den Hund kümmert. Ein Hundeführer der Finanzwache Sterzing erklärte sich dankenswerterweise bereit, den Hund bis auf weiteres bei sich aufzunehmen.

Im Einsatz standen außerdem die Autobahnpolizei, die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.