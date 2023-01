Medizinstudium in Ã–sterreich: Bis 6. Februar zu MedAT-Kurs anmelden!

Bozen – Um Südtirols Jugendliche auf den Aufnahmetest für das Studium der Humanmedizin und der Zahnmedizin an den Medizinischen Universitäten Innsbruck, Wien und Graz vorzubereiten, bietet die Studieninformation Südtirol der Landesabteilung Bildungsförderung in Zusammenarbeit mit der “Südtiroler HochschülerInnenschaft – sh.asus” auch in diesem Jahr Vorbereitungskurse mit Testsimulation an. Der Anmeldetermin wurde nun bis zum 6. Februar 2023 verlängert. Hier geht es zum Anmeldeformular.

Die Vorbereitungskurse finden in der Zeit vom 20. Bis 25. Februar 2023 online statt. Die Test-Simulation wird am Samstag, 6. Mai 2023, in Präsenz durchgeführt. Die Kosten für das gesamte Vorbereitungspaket einschließlich Kurs, Vorbereitungsphase, Nachbereitungsphase, Testsimulation und Lernmaterialien betragen 40 Euro. Die zusätzlichen 30 Euro Kaution werden nach der Teilnahme am Auswahlverfahren und Übermittlung des Rückfrageformulars rückerstattet.

Weitere Informationen erteilen die “Südtiroler HochschülerInnenschaft” (www.asus.sh/de/study/Medizinstudium, Tel. 0471 974614, medizin@asus.sh) oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Studieninformation in der Landesabteilung Bildungsförderung (Tel. 0471 413307/413301).