Mehr als 3.000 Jahre altes Wandbild in Peru freigelegt

APA/APA/Pontifical Catholic University of Peru/HANDOUT

Von: APA/AFP

Archäologen haben in Peru ein mehr als 3.000 Jahre altes Wandbild entdeckt. Das Werk wurde in einem Tempel in der archäologischen Stätte Huaca Yolanda rund 580 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima freigelegt. Das 3.000 bis 4.000 Jahre alte Wandbild weise “für die peruanische Archäologie absolut einzigartige Merkmale” auf, sagte die Leiterin der Ausgrabungen auf dem Forschungsgelände der Päpstlichen Katholischen Universität Perus, Ana Cecilia Mauricio.

Das Wandbild ist mehr als fünf Meter breit und zwei Meter hoch und zeigt Fische, Sterne, Fischernetze und Pflanzen. “Wir haben noch nie Darstellungen dieser Art gefunden”, erklärte die Ausgrabungsleiterin. “Diese Entdeckung zeigt den historischen und kulturellen Reichtum des peruanischen Volkes”, fügte sie hinzu.