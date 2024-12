Mehr als 30 Tote nach Wirbelsturm in Mosambik

APA/APA/Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA)/HANDOUT

Von: APA/AFP

Durch den verheerenden Wirbelsturm “Chido” sind in Mosambik mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. 28 Tote seien bis Montagabend in der Provinz Cabo Delgado gezählt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des südostafrikanischen Landes am Dienstag mit. Jeweils drei Menschen seien in den Provinzen Nampula und Niassa im Landesinneren ums Leben gekommen. In der Provinz Cabo Delgado war der Sturm am Sonntag auf Land getroffen.

Der Wirbelsturm hatte zuvor auch auf der zu Frankreich gehörenden Insel Mayotte im Nordwesten von Madagaskar im Indischen Ozean verheerende Schäden angerichtet. Dort wurden bisher 21 Tote gemeldet. Die Behörden gehen jedoch von deutlich höheren Opferzahlen aus.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Stundenkilometern

Bei dem Durchzug des Zyklons mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Stundenkilometern wurden stark bevölkerte Barackensiedlungen weitgehend zerstört. In den traditionellen Hütten und Wellblech-Unterkünften lebten zahlreiche Menschen ohne Papiere.

“Die Opferzahl wird sehr hoch sein”, sagte der französische Innenminister Bruno Retailleau, der die Insel am Montag besucht hatte. Es werde aber Tage dauern, um sie zu ermitteln.