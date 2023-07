Mehrere Wanderer in Gröden von Unwetter überrascht

Gröden – Die Unwetter am gestrigen Dienstag haben auch die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites auf den Plan gerufen.

Am späten Nachmittag kamen zwei Wanderer in der Gegend des Sas Ciampac in Gröden nicht mehr weiter und mussten geborgen werden.

Die Wanderer litten an Unterkühlung und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ähnlich erging es zwei italienischen Urlaubern, die am Langkofel vom Unwetter überrascht worden waren. Auch in diesem Fall musste der Aiut Alpin Dolomites einschreiten.