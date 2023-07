Meran: 102 Kerzen auf der Torte für Dima Da Col

Meran – Kürzlich hat Dima Da Col in der Seniorenresidenz der Stiftung Pitsch in Meran im Beisein ihrer engsten Familienangehörigen ihren 102. Geburtstag gefeiert.

Dima Da Col wurde 1921 in Villa Mel in der Provinz Belluno geboren, wo sie bis zum Alter von sieben Jahren lebte, bevor sie sich mit ihrer Familie im Eisacktal niederließ.

Während des Zweiten Weltkriegs diente sie in Meraner Hotels, die in Lazarette umgewandelt worden waren. Nach Beendigung des Konflikts fand sie zunächst eine Anstellung im Hotel Excelsior in Meran, dann in Cortina und in Minervino Murge in Apulien.

Schließlich kehrte sie nach Meran zurück, wo sie in der Seniorenresidenz der Stiftung Pitsch in Untermais aufgenommen wurde.

Bei der Feier mit dabei war auch Sozialstadtrat Stefan Frötscher. Er überbrachte der Jubilarin eine Orchidee und die Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung.