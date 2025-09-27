Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meran: 49-Jähriger festgenommen
Vorbestrafter muss Haftstrafe antreten

Meran: 49-Jähriger festgenommen

Samstag, 27. September 2025 | 15:37 Uhr
merano
Quästur Bozen
Von: fra

Meran – Die Polizei hat in Meran einen 49-jährigen Italiener festgenommen, der eine Haftstrafe von drei Monaten verbüßen muss. Der Mann, ohne festen Wohnsitz und mehrfach vorbestraft wegen Delikten gegen Personen und Eigentum, wurde im Bereich des Bahnhofs kontrolliert.

Eine Abfrage in den Polizeidaten ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bozen vorliegt. Verurteilt wurde er wegen Fälschung und falscher Angaben, die er gemacht hatte, um eine Anstellung bei einer öffentlichen Einrichtung in der Region zu erlangen.

Nach Abschluss der polizeilichen Formalitäten wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt.

Bezirk: Burggrafenamt

