Meran: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Meran – In einem leerstehenden Gebäude in der Meraner Pfarrgasse brach am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Brand aus. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute mehrerer Freiwilliger Feuerwehren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und seine weitere Ausbreitung verhindert werden.

In der betroffenen Wohnung entstand beträchtlicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Untermais und Gratsch, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz und die Behörden.