Meran: Enormer Wasserschaden nach Vandalenakt

Meran – In der Meraner Mittelschule Segantini ist ein enormer Wasserschaden entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr von Meran spricht von einem Vandalenakt.

Unbekannte haben demnach den Wasserhydranten aufgedreht, der eigentlich zur Feuerbekämpfung gedacht ist.

Das Wasser ergoss sich daraufhin über mehrere Stockwerke. Böden, Decken und Mauerwerk sind stark beeinträchtigt.

Auch über ein Treppenhaus lief das Wasser hinunter.

Die Freiwillige Feuerwehr von Meran wurde am Sonntag gegen 9.00 Uhr alarmiert.

Den Wehrleuten blieb nichts anderes übrig, als am Vatertag stundenlang Aufräumarbeit zu leisten, weil einige Halunken sich wohl einen üblen Scherz nicht verkneifen konnten.

Die genaue Höhe des Schadens ist unklar. Die Stadtpolizei Meran ermittelt.

Einbruch in der Nacht auf Sonntag

Die unbekannten Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Schule in der 30.-April-Straße ein und verließen sie, nachdem sie einen der Hydranten im dritten Stock offen gelassen hatten. “Der Schaden ist beträchtlich. Die Schule wird für mindestens eine Woche geschlossen bleiben”, heißt es dazu vonseiten der Gemeinde Meran.

Alarm in den Morgenstunden

Der Alarm wurde am Sonntagmorgen von einer Bürgerin ausgelöst, die unmittelbar neben der Mittelschule Segantini wohnt: Aus der Haupteingangstür des Instituts lief reichlich Wasser aus und auch die Fassaden waren durchnässt. Die Feuerwehr, die Carabinieri, die Staatspolizei und die örtliche Polizei waren vor Ort. Auch Bürgermeister Dario Dal Medico, Stadträtin Emanuela Albieri, die Leiterin des Meraner Schulamtes Claudia Tomio und die Schulleitung trafen unmittelbar danach ein.

“Der Vandalenakt fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt”, erklärte Bürgermeister Dal Medico, “wobei weder an den Eingangstüren noch an den Fenstern Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen festgestellt wurden. Dennoch gelang jemand in den dritten Stock des Gebäudes, wo er kleinere Schäden in einem Klassenzimmer anrichtete, vor allem aber den im Flur befindlichen Hydranten öffnete und dann flüchtete. In der Nacht strömte reichlich Wasser aus und überflutete die gesamte Schule, bis es am Morgen von einer Mitbürgerin bemerkt wurde, die nur wenige Meter von der Schule entfernt wohnt und die Rettungsdienste alarmierte. Im Namen der Stadtverwaltung möchte ich ihr für das Verantwortungsbewusstsein danken. Ein aufrichtiger Dank gilt auch den Feuerwehrleuten für das rasche Eingreifen”.

“Die Beseitigung der Schäden wird nicht einfach sein. Böden, Decken und Mauerwerk sind mit Wasser vollgesogen. Die Schule wird für mindestens eine Woche geschlossen bleiben. Wir haben uns jedoch bereits auf einen Alternativplan geeinigt, um die schnellstmögliche Fortsetzung des Unterrichts zu gewährleisten: Die drei dritten Klassen werden vorübergehend in der Schule Floriano Deflorian in der Huberstraße untergebracht, für die restlichen 12 Klassen wird die alte Grundschule in der Reichstraße in Sinich als Ausweichquartier dienen”, bestätigte Dal Medico.

“Wir hoffen natürlich, dass die bereits laufenden Ermittlungen es ermöglichen werden, Licht ins Dunkel zu bringen und die Verantwortlichen für den Vorfall zu identifizieren”, schließt der Bürgermeister.