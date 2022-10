Meran: Mann um Rolex im Wert von 25.000 Euro erleichtert

Meran – Die Ordnungshüter ermitteln in Meran nach einem aufsehenerregenden Diebstahl, bei dem eine Rolexuhr im Wert von rund 25.000 Euro abhandenkam. Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung Alto Adige am Freitag gegen 13.45 Uhr in der Leonardo da Vinci-Straße. Drei junge Männer – es soll sich laut den Zeugenaussagen um Nordafrikaner handeln – sind einem Mann gefolgt, der zu seiner Partnerin in deren Geschäft in der Meraner Innenstand unterwegs war.

Der 1,90 Meter große Mann, der auch Kampfsport ausübte, wuchs in Rom auf. Er war es somit gewohnt, auf der Straße auf sein Eigentum zu achten. Dennoch wurde er beraubt: Von hinten griffen ihn die drei Männer an, als er dabei war, eine Tür aufzuschließen. Dabei war es ihnen offenbar egal, dass das Zentrum um diese Zeit stark frequentiert war. Während einer ihn festhielt, streifte ihn ein zweiter Mann die Rolex vom Handgelenk. Dazu musste er zwei Verschlüsse öffnen, was offenbar kein Problem war. Der dritte Täter stand Schmiere. Innerhalb weniger Augenblicke war der Diebstahl des Wertgegenstands vollzogen und die drei Täter flüchteten über das Bozner Tor.

Das Opfer und ein Händler, der den Vorfall mitbekommen hatte, nahmen die Verfolgung auf, doch es war vergebens. Dem bestohlenen Mann blieb nichts anderes übrig, als Anzeige zu erstatten. Die Ordnungshüter werten nun die Aufnahmen diverser Überwachungskameras in der Gegend aus, um den dreisten Dieben auf die Schliche zu kommen. Ob das Opfer seine Rolex je wieder sehen wird, ist indes ungewiss.