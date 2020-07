Meran: Zwei Platanen müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden

Meran – Diese Woche werden in Meran auf der Sommerpromenade zwei Platanen gefällt, die entlang der St.-Georgen-Straße (Teilbereich Übergang Cavourstrasse und Übergang Palmabar) gewachsen sind. An beiden Bäumen wurden bei den Regelkontrollen schwere Schadsymptome festgestellt.

“Die zwei Bäume weisen ausgedehnte Fäulungsprozesse durch Holzpilze an den Hauptästen und in Teilen des Stammbereichs. Diese wurden durch instrumentelle Messungen bestätigt. Die zwei Platanen, deren Krone direkt in den vielbefahrenen Straßenbereich der St.-Georgen-Strasse hineinragen, müssen daher aus Sicherheitsgründen dringend gefällt werden. Eine Sanierung ist nicht möglich, weil die Hauptäste der Krone massiv vom Pilz betroffen sind. Bei einem Rückschnitt vom Baum würde nicht mehr viel übrig bleiben. Beide Bäume werden im Herbst 2020 mit Jungbäumen ersetzt”, erklärte Stadtgärtnerei-Direktorin Anni Schwarz.

Um die Durchführung der Fällungsarbeiten zu ermöglichen, muss die St.-Georgen-Straße zum Teil abgesperrt werden. Die Stadtgärtnerei entschuldigt sich für die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld.