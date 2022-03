Messerstecherei in Bozen

Bozen – In der Museumstraße in Bozen ist es am Samstag kurz vor 15.00 Uhr zu einer Messerstecherei gekommen.

Zwei Personen wurden ersten Informationen zufolge erheblich verletzt.

Offenbar war es zu einer Schlägerei gekommen, in deren Folge auch mit einem Messer zugestochen worden war.

Im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri. Die Verletzten wurden ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.