Missbrauch bei Public-Viewing – Verdächtige ausgeforscht

Von: apa

Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es Ende Juni an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen Online-Bericht der ORF, wonach mittlerweile auch der zweite Verdächtige, ein 34-jähriger Österreicher, ausgeforscht wurde.

Zuvor waren bereits Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher gelaufen. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit dem um ein Jahr jüngeren Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben. Der ältere Mann wurde mittlerweile einvernommen, befindet sich aber ebenso wie der zweite Verdächtige auf freiem Fuß.

Die 16-Jährige hatte damals gegen 20.45 Uhr zusammen mit Schulkolleginnen und -kollegen das Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande verfolgt. “Im Zuge dessen entwickelte sich ein Gespräch zwischen zwei Männern und der Gruppe, wobei es hierbei bereits zu sexualisierten Handlungen gegen die 16-Jährige gekommen sein soll”, hatte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am 15. Juli mitgeteilt. Besucher des Public Viewings alarmierten daraufhin die Exekutive. Zu weiteren Details gab sich die Polizei aufgrund “opferschutzrechtlicher Gegebenheiten” bedeckt.