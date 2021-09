Bozen: Mit 101 km/h durch die Trientstraße

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei hat vor einigen Tagen in der Trientstraße nahe der Kreuzung mit der Straße auf den Virgl Verkehrskontrollen mit dem mobilen Radargerät durchgeführt. Ein junger Mann aus Leifers fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Stadtzentrum mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 101 Stundenkilometern.

In diesem Straßenbereich hat es in der Vergangenheit immer wieder schwere Verkehrsunfälle gegeben, bei denen überhöhte Geschwindigkeit einer der Gründe war. In der Trientstraße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Der Motorradfahrer wurde angehalten und ihm wurde der Führerschein abgenommenen. Weiters wurden sechs Führerscheinpunkte abgezogen und über ihn wurde eine Geldstrafe von 543,00 Euro verhängt.

Der Führerschein wird an das Regierungskommissariat geschickt. Dort wird über die Dauer des Einzugs entschieden. Der Entzug kann von einem bis zu drei Monaten reichen.