Mit Klappmesser und Drogen erwischt – Abschiebung

Bozen – Die Polizei hat am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in der Trient-Straße in Bozen den 45-jährigen Nigerianer C. I. identifiziert. Nachdem der Mann die Streife bemerkt hatte, beschleunigte er seinen Gang. Darauf haben die Beamten Verdacht geschöpft – nicht ohne Grund, wie sich herausstellte.

Der 45-Jährige ist bereits wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Drogenhandels, Erpressung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vorbestraft.

Bei der Durchsuchung seiner Tasche stießen die Ordnungshüter auf ein 19 Zentimeter langes Klappmesser und vier Fläschchen Methadon mit geschwärztem Etikett, um den Namen des Nutzers unkenntlich zu machen. Außerdem hatte er Bargeld im Wert von 340 Euro bei sich. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen handelt.

Der Mann wurde zur Quästur gebracht und dort wegen Drogenhandels sowie des ungerechtfertigten Besitzes einer Stichwaffe angezeigt. Das Klappmesser, das Bargeld und das Methadon wurden beschlagnahmt.

Quästor Paolo Sartori hat unterdessen aufgrund des Vorfalls ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.