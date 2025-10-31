Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mit Pistole in Bozen herumgefeuert
Marokkaner [28] angezeigt

Mit Pistole in Bozen herumgefeuert

Freitag, 31. Oktober 2025 | 16:12 Uhr
Pistole pistola ad aria compressa
Carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In der Nacht auf Freitag haben die Carabinieri in Bozen einen 28-jährigen Mann vom Ritten angezeigt. Der Marokkaner mit gültiger Aufenthaltserlaubnis, wird verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Die Carabinieri waren von der Einsatzzentrale alarmiert worden, nachdem am Schießstandplatz in Bozen eine bewaffnete Person gemeldet worden war, die mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Die Streife traf rasch am Einsatzort ein und konnte den Verdächtigen dort antreffen.

Beim Auftauchen der Einsatzkräfte versuchte der 28-Jährige, eine Pistole zu verstecken. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole der Marke Bruni, Modell 92, ohne den vorgeschriebenen roten Sicherheitsverschluss. Die Waffe war mit einem Magazin bestückt, außerdem fanden die Carabinieri vier verschossene Patronenhülsen des Kalibers 9×21 Millimeter.

Die Pistole und die Munition wurden beschlagnahmt und der Justizbehörde übergeben. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

