Mölten: Lkw stürzt in Bachbett

Mölten – Die Freiwillige Feuerwehr von Mölten hatte am Montagvormittag eine aufwändige Lkw-Bergung in der Parliflgass durchzuführen. Das Schwerfahrzeug war von der Straße abgerutscht und in ein Bachbett gestürzt.

Glücklicherweise hat sich der Fahrer des Lkw dabei nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Da die Stelle mit einem Kran nicht zu erreichen war, wurde das Schwerfahrzeug mit der Hilfe von zwei Baggern eines Privatunternehmens geborgen.

Ebenso im Einsatz waren das Weiße Kreuz und die Carabinieri.